Krški svetniki družbi Krka in Vipap pozvali k ekološkemu monitoringu

Krško, 5. oktobra - Krški svetniki so na današnji izredni seji, ki so jo sklicali po pozivu lokalne civilne pobude, razpravljali o vprašanjih, ki se po mnenju pobudnikov porajajo ob načrtovani širitvi Krkinih zmogljivosti v Krškem in ob zračnih izpustih tovarne Vipap. Družbi so pozvali k ekološkemu monitoringu in boljšemu komuniciranju z lokalno skupnostjo.