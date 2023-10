Danes začetek odbojkarskega prvenstva

Ljubljana, 6. oktobra - Z današnjo tekmo med Fužinarjem Sij Metalom in Merkurjem Mariborom se bo začelo državno prvenstvo odbojkarjev in odbojkaric. Zaradi pomanjkanja terminov že v času, ko poteka pomembna reprezentančna akcija, moške kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah, s čimer pa so se klubi strinjali.