Savšek najhitrejši v kvalifikacijah v Parizu

Pariz, 5. oktobra - Kanuisti in kajakašice so ta konec tedna prvi zaveslali po novi olimpijski progi v Vaires-sur-Marnu na obrobju Pariza, kjer poteka zadnja tekma oziroma finale svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. V polfinale so se od Slovencev uvrstili Benjamin Savšek, ki je imel najhitrejši čas kvalifikacij, Luka Božič in Eva Terčelj.