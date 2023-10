Uprava RTVS za direktorje televizije, radia in digitalnih vsebin izbrala Ksenijo Horvat, Mirka Štularja in Kajo Jakopič

Ljubljana, 5. oktobra - Uprava Radiotelevizije Slovenija, ki je danes obravnavala vloge na ponovljene razpise za direktorje TV Slovenija, Radia Slovenija in digitalnih vsebin, je za direktorico televizije imenovala Ksenijo Horvat, za direktorja radia Mirka Štularja in za direktorico digitalnih vsebin Kajo Jakopič. Soglasje mora dati še svet zavoda, so sporočili z RTVS.