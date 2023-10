Nuklearna elektrarna Krško bo preventivno zaustavljena

Krško, 5. oktobra - Nuklearna elektrarna Krško (Nek) bo preventivno zaustavljena, potem ko je operativna posadka zaznala povečano puščanje primarnega sistema znotraj zadrževalnega hrama, so sporočili iz elektrarne. Ob tem so zagotovili, da puščanje nima vpliva na zaposlene, prebivalstvo in okolje ter je pod mejno vrednostjo.