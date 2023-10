Boštjančič socialnim partnerjem: Predlogi za financiranje obnove niso nujno dokončni

Ljubljana, 5. oktobra - Finančni minister Klemen Boštjančič je predstavnikom delodajalcev in delojemalcev predstavil ukrepe, vezane na odpravo posledic avgustovske ujme. Predlagane rešitve, kot je začasno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb, se kažejo kot realne, so pa še vedno le predlogi, je povedal po srečanju. Vse strani so se sicer zavzele za socialni dialog.