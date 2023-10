Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 7. oktobra - V sozaložništvu Buče, Mariborske knjižnice in revije Otrok in knjiga je izšla monografija Tatjane Pregl Kobe z naslovom Slovenska knjižna ilustracija 1, pri KUD Sodobnost International pa slikanica Aksinje Kermauner in Janje Plazar Kamnožerji. Pri založbi Miš so izdali mladinski roman avstralskega avtorja Morrisa Gleitzmana z naslovom Vedno.