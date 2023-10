Ljubljanska borza: Indeks brez sprememb

Ljubljana, 5. oktobra - Dan na Ljubljanski borzi je ob skromnem prometu minil brez posebnosti. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je ostal nespremenjen pri vrednosti 1164,18 točke. Borzni posredniki so opravili za 441.802 evra prometa, približno tretjino z delnicami Krke. Te so se podražile za pol odstotka, medtem ko so se npr. delnice NLB pocenile za odstotek.