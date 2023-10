Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 5. oktobra - Tečaji na newyorških borzah so v začetku današnjega trgovanja obarvani rdeče. Vlagatelji so po poročanju tujih tiskovnih agencij v pričakovanju petkove objave ministrstva za delo, ki bo razkrilo podatke o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti v septembru. Ti bi lahko vplivali na nadaljnjo denarno politiko ameriške centralne banke Federal Reserve.