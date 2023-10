Računovodski kongres letos izpostavlja pogled naprej

Laško, 5. oktobra - V organizaciji Zbornice računovodskih servisov pri GZS se je danes v Laškem začel kongres izvajalcev računovodskih storitev. Geslo največjega in najpomembnejšega izobraževalnega in družabnega dogodka računovodske stroke v Sloveniji s 365 udeleženci je tokrat Pogled v prihodnost. Računovodje se morajo namreč nenehno izobraževati in slediti novostim.