Na zasavski in štajerski progi pričakovati nove zamude zaradi del

Ljubljana, 7. oktobra - Na zasavski in štajerski železniški progi bodo tudi v prihodnjih tednih potekala investicijska in vzdrževalna dela, ki bodo vplivala na železniški promet, so sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ). Zaradi počasne vožnje mimo gradbišč, združevanja vlakov in nadomestnih avtobusnih prevozov lahko tako potniki računajo na nove zamude.

Na zasavski progi se v oktobru nadaljujejo dela v okviru prenove in nadgradnje železniške postaje Zagorje, ki je trenutno največji projekt v okviru načrtovanih posodobitev proge med Ljubljano in Dobovo. Na postaji Zagorje bodo v oktobru potekala dela na nadgradnji tira številka dve, vključno z izgradnjo novega perona.

V času med 27. in 30. oktobrom ter med 30. oktobrom in 5. novembrom bodo medtem na postaji Litija potekala dela na zamenjavi kretnic, obenem pa bodo izvajali tudi vzdrževalna dela na odsekih med postajama Sava in Litija.

V sklopu rednih vzdrževalnih del za zagotavljanje varnosti železniškega prometa pa bodo med postajama Zidani Most in Hrastnik dnevne zapore desnega tira, in to v času od 17. do 27. oktobra.

Zaradi vsega tega je na relaciji Ljubljana-Litija in obratno po napovedih SŽ od 9. do 11. oktobra ter od 28. oktobra do 5. novembra za nekatere vlake organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Namesto enega vlaka vozi več avtobusov.

Za boljšo prepustnost na progi v časih del so nekateri vlaki tudi združeni z naslednjim vlakom, saj bi zaradi velike frekvence vlakov na progi v nasprotnem primeru prijahalo do še večjih zamud.

Zaradi predpisanih počasnih voženj mimo gradbišč in začasne vožnje po samo enem tiru pa lahko kljub združevanju vlakov prihaja do zamud, opozarjajo na SŽ.

Na štajerski progi, torej med Zidanim Mostom in Mariborom, se medtem nadaljujejo oz. zaključujejo prenovi postaj Šentjur in Rače ter celovita preureditev vozlišča in železniške postaje Pragersko.

Na postaji Šentjur bodo oktobra potekala zaključna dela v okviru prenove postaje. Zaradi tega bodo na relaciji Celje-Grobelno 11. in 20. oktobra nekateri vlaki vozili združeni s predhodnim oz. naslednjim vlakom po voznem redu.

V zaključni fazi je tudi projekt preureditve vozlišča Pragersko, po kateri bo tamkajšnja železniška postaja v celoti nadgrajena in posodobljena, že pred tem pa je bila temeljito prenovljena železniška in cestna infrastruktura na območju vozlišča.

Zaradi gradbenih del bodo na relaciji Maribor-Poljčane in obratno od 9. do 12. oktobra nekateri vlaki vozili združeni s predhodnim oz. naslednjim vlakom.

Na železniški postaji Rače pa so dela na gradnji zunajnivojskega dostopa na perona v polnem teku ter se bodo nadaljevala v okviru krajših dnevnih zapor, napovedujejo na SŽ.

Dela oktobra tečejo tudi na sicer manj prometni bohinjski progi med Jesenicami in Novo Gorico. Na odseku Jesenice-Bohinjska Bistrica bodo predvidoma do 13. oktobra potekala dela za sanacijo oboka predora Obrne. Zaradi del je organiziran nadomestni prevoz, pri katerem lahko nastajajo zamude.

Na jedrnem železniškem omrežju, torej med Šentiljem in Koprom ter Jesenicami in Dobovo, ob podpori evropskih sredstev že dlje časa potekajo številna investicijska dela, ki bodo dvignila raven kakovosti infrastrukture na evropsko ustrezno raven. Vse to povzroča številne zamude in težave v potniškem in tovornem prometu ter nezadovoljstvo uporabnikov.

Po napovedih pristojnih bodo dela z veliko intenzivnostjo potekala še prihodnja tri leta, zatem pa naj bi se fokus preselil na nadgradnjo regionalnih prog, ki so velikega pomena za učinkovito delovanje železniškega potniškega prometa.

Natančnejše informacije o projektih so na voljo na spletni strani www.krajsamorazdalje.si.