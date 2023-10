Župani po odhodu Brežana pričakujejo hitro sanacijo po poplavah

Ljubno ob Savinji/Dravograd/Gorenja vas/Škofja Loka/Črna na Koroškem, 5. oktobra - Župani nekaterih občin, ki so bile najbolj prizadete v avgustovski ujmi, so se na odstop ministra Uroša Brežana odzvali zadržano, nekateri odstop obžalujejo. Pričakujejo predvsem, da bo z zamenjavo na čelu ministrstva za naravne vire in prostor sanacija na terenu hitro in intenzivno tekla ter da bodo izpolnjene dane obljube.