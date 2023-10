Evropski parlament Azerbajdžan obtožil izvajanja etničnega čiščenja v Gorskem Karabahu

Strasbourg, 5. oktobra - Evropski parlament je danes podprl resolucijo, v kateri Azerbajdžan obtožuje izvajanja etničnega čiščenja v Gorskem Karabahu. Ob tem so evropski poslanci pozvali k ponovni preučitvi odnosov med Azerbajdžanom in EU, prekinitvi sodelovanja z Bakujem v primeru nove agresije proti Armeniji, in uvedbi sankcij proti azerbajdžanskim uradnikom.