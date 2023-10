Za Svobodo očitki na račun Ajanović Hovnik "precej boleči", koalicijski partnerji z nekaj grenkega priokusa

Ljubljana, 5. oktobra - V koaliciji še vedno vlada negotovost glede očitkov ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik. Poslanka Svoboda Mojca Šetinc Pašek pravi, da so ti za stranko "precej boleči", in dodaja, da je v politiki pomemben tudi videz. V koalicijskih SD in Levici medtem z "nekaj slabega priokusa" še vedno pričakujejo neizpodbitna pojasnila ministrice.