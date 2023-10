Stepla sta se, ker enemu ni bila všeč vožnja drugega

Novo mesto/Krško, 5. oktobra - Novomeški policisti so v sredo zvečer v Bršljinu v Novem mestu obravnavali moška, ki sta se stepla, ker enemu ni bila všeč vožnja drugega. Pri tem jo je skupil tudi avtomobil. Krški policisti pa so obravnavali poškodovanega voznika skuterja, ki ni znal pojasniti, kje in kako se je poškodoval, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.