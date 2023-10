Ljubljana, 6. oktobra - Danes je mednarodni dan geopestrosti, posvečen ozaveščanju družbe o pomenu pestrosti geoloških, geomorfoloških in hidroloških oblik in procesov, s tem pa ohranjanju geološke, geomorfološke in hidrološke naravne dediščine. Letos poteka pod geslom Geopestrost je za vsakogar, osrednji dogodek pri nas pa bo v Litiji.