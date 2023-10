Več podjetij sledi ciljem digitalne preobrazbe

Ljubljana, 5. oktobra - V skladu s ciljem Evropske komisije in Slovenije na področju digitalne preobrazbe podjetij naj bi do leta 2030 tri četrtine podjetij uporabljalo napredne storitve računalništva. Letos je bilo v opazovani populaciji takih podjetij pet odstotkov več kot lani in 11 odstotkov več kot v 2021, je danes objavil državni statistični urad.