Vrh Mont Blanca v dveh letih za dva metra nižji

Chamonix, 5. oktobra - Mont Blanc, najvišji vrh Francije in tudi EU, se je znižal za več kot dva metra, so danes sporočili francoski geodeti, ki meritve na gori izvajajo na vsaki dve leti. Ugotovili so, da se je vrh gore znižal s 4807,8 na 4805,6 metra, vendar dodajajo, da je njena višina odvisna od količine snega in ledu, ki se nabere na skalnatem vrhu.