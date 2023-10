Svet Evrope začenja kampanjo za varnost novinarjev

Strasbourg, 5. oktobra - Svet Evrope je danes sprožil kampanjo, namenjeno izboljšanju varnosti novinarjev in zaščiti medijske svobode, saj opaža porast ustrahovanja in nasilnih dejanj zoper novinarje. S kampanjo, ki poteka z geslom Novinarji so pomembni, želi povečati zavedanje o vlogi novinarjev in njihovem prispevku k ohranjanju demokratične in pluralne družbe.