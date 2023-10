Na Ljubljanski borzi dopoldne padec NLB

Ljubljana, 5. oktobra - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se v uvodnem delu današnjega trgovanja ob zelo skromnem prometu večinoma zvišujejo, izjema so delnice NLB, po katerih vlagatelji za zdaj tudi največ povprašujejo. Do 11.30 so izgubile dobrega pol odstotka vrednosti. Indeks SBI TOP se je zvišal za 0,05 odstotka.