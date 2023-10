Svetovni dan učiteljev z geslom Brez učiteljic in učiteljev ni izobraževanja

Ljubljana, 5. oktobra - Letošnji svetovni dan učiteljev obeležujemo ob geslu Brez učiteljic in učiteljev ni izobraževanja ter opozorilu, da so ustrezno plačani zaposleni in primerni delovni pogoji nujni za kakovosten javni vzgojno-izobraževalni sistem. V Svizu opozarjajo na perečo problematiko pomanjkanja ustrezno izobraženih učiteljev.