Bidnov pes Commander zaradi agresivnega vedenja zapustil Belo hišo

Washington, 5. oktobra - Nemški ovčar ameriškega predsednika Joeja Bidna po imenu Commander je moral zapustiti Belo hišo, ker je ugriznil številne agente tajne službe in druge uslužbence, so v sredo sporočili iz Bele hiše. Nedavno so ameriški mediji poročali, da je bil vpleten v najmanj enajst incidentov z ugrizi, vendar se je izkazalo, da jih je bilo še več.