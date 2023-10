Državni proračun v devetih mesecih s 765 milijonov evrov primanjkljaja

Ljubljana, 5. oktobra - Državni proračun je imel v prvih devetih mesecih 9,3 milijarde evrov prihodkov, kar je 45 milijonov več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so bili višji za 490 milijonov evrov in so nanesli 10,1 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je tako znašal 765 milijonov evrov. Fiskalni svet še naprej opozarja na nerealistično proračunsko načrtovanje.