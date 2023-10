Evropski teden programiranja v Računalniškem muzeju prinaša številne delavnice

Ljubljana, 5. oktobra - Evropski teden programiranja, ki se bo začel v soboto in bo potekal do 22. oktobra, prinaša številne brezplačne dogodke za vstop v svet programiranja. V Računalniškem muzeju v Ljubljani se bodo ta vikend udeleženci na delavnicah med drugim učili pisanja programske kode, razvozlavanja skrivnostnih sporočil in upravljanja s fizičnimi napravami.