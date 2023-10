Sinner na ATP lestvici pridobil tri mesta in je četrti

Monte Carlo, 5. oktobra - Italijan Jannik Sinner ki je v sredo popoldne v finalu odprtega prvenstva Kitajske v Pekingu premagal Rusa Danila Medvedjeva, je na najnovejši teniški lestvici ATP pridobil tri mesta in je četrti. Pred njim so le Srb Novak Đoković, Španec Carlos Alcaraz in Medvedjev.