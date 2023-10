Na čelu žirije festivala v Rimu Mehičan Gael Garcia Bernal

Rim, 6. oktobra - Žiriji filmskega festivala v Rimu bo letos predsedoval mehiški ameriški igralec, režiser in producent Gael Garcia Bernal. Ob njem bodo žirijo tekmovalnega programa sestavljali še britanska režiserka Sarah Gavron, finski scenarist in pesnik Mikko Myllylahti, francoski igralec in režiser Melvil Poupaud ter italijanska režiserka Jasmine Trinca.