Zunanja ministrica Fajon začenja obisk v Južni Afriki

Ljubljana/Pretoria, 5. oktobra - Zunanja ministrica Tanja Fajon danes začenja tridnevni obisk v Južni Afriki, kjer se bo v petek srečala z ministrico za mednarodne odnose in sodelovanje Grace Naledi Mandiso Pandor. Teme srečanja bodo dvostranski politični in gospodarski odnosi ter nestalno članstvo Slovenije v VS ZN in skupni globalni izzivi, so sporočili z zunanjega ministrstva.