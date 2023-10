V Kopru razstava Spomin vidnega in dotik v okviru manifesta Spekula

Koper, 5. oktobra - Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem v sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran organizira peto edicijo manifesta Spekula, v okviru katere bodo danes ob 18. uri odprli osrednjo razstavo Spomin vidnega in dotik. Avtorji del, predstavljenih v koprski Galeriji Loža, so Duša Jesih, Rajko Apollonio, Miha Štrukelj, Maxime Berthou in Mark Požlep.