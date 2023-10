Začenja se 12. Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj

Kranj, 5. oktobra - S podelitvijo nagrad in sprehodom po razstaviščih v starem mestnem jedru Kranja se bo danes začel 12. Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj. Ta bo do 4. novembra na ogled ponudil dela 108 umetnikov iz 17 držav, ki so povezana s temo letošnjega festivala. Tema je Risba - intimni zapis in temelj likovnega ustvarjanja.