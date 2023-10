Delo o statusu učiteljskega poklica (5. 10.)

Ljubljana, 4. oktobra - Špela Kuralt v komentarju Družbo oblikujejo tudi učitelji piše o statusu učiteljskega poklica. Počitnice so, kar se tiče učiteljskega poklica, zelo mikavne, a plače so slabše kot v primerljivih poklicih, kar je eden od razlogov za majhno zanimanje za poklic. Dokler o tem ne bodo govorili politiki vplivneži in drugi, sprememb ne bo, meni.