V Bertokih so obnovili otroški vrtec

Koper, 4. oktobra - V Bertokih je bila danes uradna otvoritev prenovljenega otroškega vrtca Cicikorak, ki je ena od sedmih enot Vrtca Koper. V povečanje, opremljanje in obnovo vseh šestih igralnic ter prenovo fasade je Mestna občina Koper vložila nekaj manj kot 450.000 evrov. Otroci so v novih prostorih že od avgusta, so sporočili s koprske občine.