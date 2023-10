Umrl legendarni grški košarkarski trener Janis Joanidis

Atene, 4. oktobra - Umrl je najbolj uspešen trener v zgodovini grške košarke Janis Joanidis, je danes sporočila grška košarkarska zveza. Joanidis je v dolgoletni karieri vodil solunski Aris, pirejski Olympiacos in atenski AEK, vse tri klube je popeljal do vrha evropske klubske košarke. Star je bil 78 let.