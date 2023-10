Newyorške borze končale v zelenem

New York, 4. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so v sredo zaključile dan z rastjo, k čemur so pripomogli padajoče obrestne mere, padec donosnosti obveznic in precej nižje število ustvarjenih delovnih mest, kot je bilo pričakovano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.