Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 10.)

Ljubljana, 4. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da vladi grozi izguba treh ministrov. Pod politično lupo je med drugim tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, proti kateri bodo, kot so napovedali v SDS, vložili interpelacijo. Poročale so tudi o tem, da bo Slovenija častna gostja na knjižnem sejmu v Frankfurtu.