Na konferenci o inovacijah v energetiki znova izpostavili problem umeščanja v prostor

Brdo pri Kranju, 4. oktobra - Podjetje Prosperia je danes na Brdu pri Kranju pripravilo že 15. vrh inovativnih v energetiki Inovacija energetike. O tem, kako z inovativnostjo do uspeha v času disrupcije energetike, so razpravljali različni strokovnjaki, znova pa so opozorili na veliko težavo prepočasnega umeščanja energetskih objektov v prostor.