Simone Biles popeljala Američanke do ekipnega zlata

Antwerpen, 4. oktobra - Simone Biles se je v Antwerpnu z današnjo zmago Američank, ki so na svetovnih prvenstvih še sedmič zaporedoma dobile ekipno tekmo, zapisala v zgodovino športne gimnastike. To je zanjo že 20. zlata kolajna s SP, obenem pa je dosegla tudi rekord po številu kolajn na olimpijskih igrah in SP. S skupno 33 kolajnami je postala najboljša v zgodovini.