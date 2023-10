Finance o dogajanju v Evropi (5. 10.)

Ljubljana, 4. oktobra - Simona Toplak v komentarju Kako je vojna v Ukrajini vse bližje Sloveniji piše o dogajanju v Evropi. Meni, da se Sloveniji vojna v Ukrajini tudi zaradi lastnih razcepljenosti vse bolj nevarno približuje. In to skupaj z napovedanimi majhnimi rastmi gospodarstva, z obremenitvami in dodatno izgubo blaginje, pravi.