Ameriške tovarne avgusta z rastjo naročil

Washington, 4. oktobra - Ameriške tovarne so avgusta dobile za 1,2 odstotka več naročil kot julija, ko so se naročila v primerjavi z junijem zmanjšala za 2,1 odstotka, je objavilo ameriško ministrstvo za trgovino. Rast naročil je presenetila analitike in potrjuje ocene, da se je gospodarstvo ZDA v tretjem četrtletju okrepilo.