Klopp poziva k ponovitvi tekme s Tottenhamom

Liverpool, 4. oktobra - Trener angleškega nogometnega prvoligaša Liverpoola Jürgen Klopp po napaki v komunikaciji med Var-sodnikoma in glavnim sodnikom poziva k ponoviti tekme domačega prvenstva proti Tottenhamu. "To je očitna napaka," je Klopp danes dejal novinarjem v Liverpoolu: "To je brez primere, to se še nikoli ni zgodilo."