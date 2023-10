Ob 25. obletnici ustanovitve Ustanove Sklad Okrešelj podelili priznanja najzaslužnejšim članom

Ig, 4. oktobra - Ob 25. obletnici ustanovitve Ustanove Sklad Okrešelj so se člani Gorske reševalne zveze Slovenije spomnili na 22. oktober 1998, ko so ustanovili omenjeno ustanovo. Povod ustanovitve je bila nesreča iz leta 1997, ko se je na Okrešlju smrtno ponesrečilo pet gorskih reševalcev. Ob obletnici so podelili priznanja najzaslužnejšim članom uprave.