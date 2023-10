Vreme: Zvečer zjasnitev, ponoči bodo padavine ponehale

Ljubljana, 4. oktobra - Zvečer se bo jasnilo. Ponoči bodo padavine ponehale. Začelo se bo jasniti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sončno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na obali do 13, najvišje dnevne od 20 do 23, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo zjutraj zmerno oblačno, čez dan se bo razjasnilo. V soboto bo sončno in nekoliko topleje. Jutra bodo po nekaterih nižinah meglena.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa je ciklonsko območje. Prek naših krajev se pomika hladna fronta. Z vetrovi vzhodnih smeri doteka nad naše kraje hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bodo padavine ponehale. Začelo se bo jasniti. Ob severnem Jadranu bo pihala burja. V četrtek bo sončno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. V Kvarnerju bo še pihala burja, ki bo čez dan oslabela.