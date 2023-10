Ob svetovnem dnevu živali izdali pravljico o čudežnem preživetju telička Gomzija

Ljubljana, 4. oktobra - Ob svetovnem dnevu živali so v društvu Pasja nota predstavili pravljico o teličku Gomziju. Gre za resnično pripoved o teličku, ki je bil sedem dni brez hrane in vode ujet v blatu pod razpadajočim hlevom v Lučah in je preživel katastrofalne avgustovske poplave, čeprav je bil za mnoge odpisan. Izkupiček od prodaje bo šel v dobrodelne namene.