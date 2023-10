Svet o nadaljnji promociji kmetijskih in živilskih proizvodov

Ljubljana, 4. oktobra - Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov se je na današnji seji seznanil s promocijskimi aktivnostmi, ki jih ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvaja za sektorje mleka, mesa in sadja. Te bodo potekale tudi to jesen in prihodnjo pomlad, so sporočili z ministrstva.