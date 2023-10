Han na Dunaju o krepitvi gospodarskega sodelovanja

Dunaj, 4. oktobra - Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han danes zaključuje dvodnevni delovni obisk na Dunaju, kjer se je med drugim srečal z avstrijskim podkanclerjem Wernerjem Koglerjem ter ministrom za delo in gospodarstvo Martinom Kocherjem. Govorili so o možnostih krepitve gospodarskega sodelovanja, med drugim na področju logistike in transporta.