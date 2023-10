Nevladne organizacije G20 pozvale k pospešitvi podnebnega ukrepanja

Pariz, 4. oktobra - Nevladne organizacije so države skupine G20 pozvale, naj pospešijo reformo mednarodnega sistema financiranja ukrepov za učinkovit boj proti podnebnim spremembam. "Svet je na robu katastrofe," so nevladniki opozorili pred srečanjem Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke.