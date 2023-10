Odbor DZ upravo za varno hrano pozval k izboljšanju protokola obveščanja potrošnikov

Ljubljana, 4. oktobra - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pozval Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, da ažurno obvešča potrošnike o neskladnosti živil, odvzetih v okviru uradnega nadzora. Prav tako je upravi predlagal, da spremeni protokol obveščanja potrošnikov o neskladnosti živil in sprejme ukrepe za skrajšanje izvedbe analiz.