V muzeju v Polhovem Gradcu na ogled dela Janeza Bernika z motivi telefona

Polhov Gradec, 5. oktobra - V Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu bodo drevi odprli priložnostno razstavo, na kateri se bodo poklonili 90. obletnici rojstva pokojnega akademskega slikarja Janeza Bernika. Umetnik je delček svojega izjemno bogatega in raznolikega opusa posvetil telefonom in prav ta dela bodo na ogled na postavitvi Janez Bernik in motiv telefona.