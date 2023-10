V Stockholmu bodo razglasili Nobelovega nagrajenca za literaturo

Stockholm, 5. oktobra - V Stockholmu bodo danes razglasili letošnjega Nobelovega nagrajenca za literaturo. Dobitnika izbere komisija pri Švedski akademiji, ime pa ostaja skrivnost do zadnjega. V nasprotju z mnogimi literarnimi priznanji za Nobelovo nagrado ni ožjega izbora. Nominacije in razprave v akademiji ostanejo skrivnost 50 let.