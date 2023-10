Na okrogli mizi o razvoju in izzivih industrijske biotehnologije v Sloveniji

Ljubljana, 4. oktobra - Slovenija se sooča s priložnostjo in izzivi za krepitev svojega položaja v biofarmacevtski industriji, so na posvetu v okviru Evropskega biotehnološkega kongresa poudarili govorci. Čeprav področju še manjka finančne podpore, se naložbe v zasebni in javni sektor biofarmacije povečujejo, kar pa povečuje tudi potrebe po novih zaposlitvah.