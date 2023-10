V okolici Pivke odkrili prostor za gojenje konoplje

Postojna, 4. oktobra - Policisti so v okolici Pivke v ponedeljek odkrili prostor, prirejen za gojenje konoplje. V njem je bilo več kot 200 rastlin in sedem kilogramov posušene konoplje. Kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili sta osumljena mati in sin, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.